Un État allemand va faire passer 25 000 PC sous LibreOffice, Linux devrait suivre

L'État du Schleswig-Holstein (nord de l'Allemagne) envisage de se débarrasser de Windows et d'Office. La transition va commencer par un passage à LibreOffice dans les écoles et les administrations, mais à terme, le gouvernement ambitionne de remplacer complètement Windows par Linux. Cela serait l'occasion pour cet État de ne plus avoir à utiliser des solutions américaines et donc de regagner en souveraineté, mais aussi de mieux pouvoir sécuriser et protéger ses données.

Image : Pixabay.

Le ministre de la Numérisation explique que la transition à LibreOffice se fait pour le moment sans accroc et devrait se terminer d'ici 2026. Il ajoute qu'il reste cependant « quelques obstacles à franchir » avant un déploiement à grande échelle dans l'administration publique. De plus, certains services très minoritaires seront obligés de continuer d'utiliser Office pour des raisons techniques.

Nous testons LibreOffice dans notre département informatique depuis deux ans. Et notre retour d'expérience se veut clair : ça fonctionne. […] L'interface entre LibreOffice et notre logiciel pour les fichiers électroniques fonctionne également de manière stable depuis six mois.

Pour justifier ce changement, Jan Philipp Albrecht explique que le prix des licences continue d'augmenter et que les logiciels libres offrent une plus grande flexibilité. De plus, Windows 11 étant incompatible avec un certain nombre de machines, cette stratégie permettra d'éviter d'avoir à renouveler les ordinateurs les plus anciens.

Quant au passage complet à Linux, le ministre ne se prononce pas sur une date. On comprend qu'il reste prudent après le rétropédalage effectué par la municipalité de Munich, qui était passée à Linux avant de revenir à Windows dix ans plus tard. Certains employés s'étaient alors plaints de divers problèmes nuisant à la productivité (problèmes de lecture de fichiers PDF, d’impression, de plantages).

Le gouvernement ne veut pas faire les mêmes erreurs, avec une meilleure prise en compte du personnel qui se traduira par une longue phase de transition. Celle-ci sera basée sur une utilisation parallèle des deux plateformes, permettant de prouver que Linux est tout aussi efficace que l'OS de Microsoft.