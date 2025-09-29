Ouvrir le menu principal

Open Printer, une imprimante open source simple et réparable

Félix Cattafesta

lundi 29 septembre 2025 à 09:46 • 41

Matériel

Vous en avez marre du manque de fiabilité de votre imprimante, des cartouches onéreuses et craignez d’éventuelles failles de sécurité ? Un autre monde existe, ou tout du moins existera bientôt : Open Printer. Ce projet vise à simplifier le concept d’imprimante avec un modèle open source facile à utiliser et à réparer. Le projet a été partagé sur Crowd Supply, où on peut lire que l’accessoire se base sur un petit Raspberry Pi Zero W s’occupant de toute la partie calculs.

L’imprimante sera construite à l'aide de composants mécaniques standards et de pièces modulaires la rendant simple à assembler ou à réparer. Son look est assez différent de ce dont on a l’habitude étant donné qu’on pourra la fixer au mur ou la poser sur un bureau. Il sera possible d’imprimer à l’aide de feuilles standard ou d’un rouleau de papier, une petite roulette permettant de découper son document au format souhaité.

Aucun pilote propriétaire ne sera inclus, ni aucune protection visant à faire acheter des cartouches d’une marque spécifique. Le produit a été conçu pour « ne jamais devenir obsolète », et fonctionne avec des cartouches noir et blanc comme couleurs compatibles HP 302. Il prend en charge le papier A4, A3 et les rouleaux 27 mm.

L’accessoire se branche en USB-C, mais un USB-A est également prévu pour le stockage en plus du Wi-Fi et du Bluetooth. macOS est pris en charge, tout comme les iPhone (tout passe par CUPS). Le financement participatif n’a pas encore ouvert ses portes, mais vous pouvez laisser votre mail ici pour être tenu au courant de son avancée.

Open Printer, une imprimante open source simple et réparable

