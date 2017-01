Les lieux accessibles aux handicapés apparaissent doucement dans Google Maps

Les informations d'accessibilité aux personnes handicapées ont commencé à apparaître dans Google Maps depuis le mois dernier. L'initiative est pour le moment strictement américaine mais intéressante, surtout si Google se décide à la généraliser.

Dans la fiche descriptive d'un lieu, tel qu'un restaurant ou un commerce, on peut savoir si son entrée est praticable en fauteuil roulant. Exemple ici avec la fiche d'un Burger King de New York qui affiche l'information (en français) et celle (à droite) d'un restaurant de la même chaîne mais en France qui comporte bien moins de détails.

Cet ajout est le premier résultat d'un projet conduit par un ingénieur de Google Drive. Il a demandé à pouvoir consacrer une partie de son temps de travail à cet effort. Lui et quelques volontaires — entre 5 et 10 seulement selon les moments — ont commencé à ajouter cette information aux lieux enregistrés dans Google Maps.

Un travail de titan qui ne bénéficie d'aucun soutien particulier, par exemple sous la forme d'une loi qui obligerait les fournisseurs de services de cartes à faire figurer ce renseignement.

Les contributeurs peuvent utiliser le service Local Guides (disponible en France) qui permet à tout un chacun de corriger ou compléter les informations sur Google Maps en échange de quelques carottes (tel que de l'espace supplémentaire sur Google Drive, un accès à des fonctions en bêta, etc).